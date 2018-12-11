Євросоюз перерахував Україні 500 мільйонів євро допомоги - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Євросоюз перерахував Україні 500 мільйонів євро допомоги. Про це повідомив Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Це перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги. Загальна сума кредиту від Євросоюзу складе мільярд євро.
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