Володимир Гройсман на конференції "Нова індустріалізація" заявив про стабільне зростання ВВП України [ Редактировать ]
ВВП країни зростає вже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції "Нова індустріалізація" заявив прем'єр Володимир Гройсман.
Зустріч проводять уже вдруге, це - додаткова платформа для діалогу між підприємцями і представниками влади. За словами Гройсмана, головна мета зараз - спільними зусиллями підтримувати економічну стабільність.
"Від економічного зростання вигодонабувачем має бути український народ. Ми маємо дати абсолютно нову якість тих послуг, які є сьогодні в нашому суспільстві. Але я ще раз наголошую те, що економіка є фундаментом побудови нової якості життя. Беззаперечно, що для того, щоб це досягти - наша мета полягає в збільшеному зростанні економіки і саме головне сталому зростання. 11 кварталів - дуже добрий сигнал, але ми маємо зростати більше 5-7%", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
ВВП України зростає уже 11 кварталів поспіль - Володимир Гройсман
ВВП України зростає уже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду та бізнесу" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Головні принципи децентралізації необхідно прописати в Конституції для стимулювання місцевих чиновників - Володимир Гройсман
Реформу децентралізації потрібно підкріпити змінами в Конституції. Про це заявив прем'єр під час круглого столу щодо розвитку місцевого самоврядування
Тереза Мей втратила довіру парламенту Британії
Бліц-тур Європою. День британського прем'єра розпочався ще до світанку. Тереза Мей попрямувала до Нідерландів. Приводів для сміху у Мей дедалі менше. Їй треба терміново заручитися підтримкою якомога більше європейських колег
Володимир Гройсман нагородив лауреатів премії Кабміну
По 50 тисяч гривень для активних та небайдужих. Уряд збільшив розмір виплат за особливі досягнення молоді в розбудові країни. Сьогодні Володимир Гройсман зустрівся із лауреатами премії Кабінету Міністрів
В Украине могут уравнять зарплаты женщин и мужчин
Статистика показывает, что "женщины почему-то получают меньше денег"