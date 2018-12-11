ВВП країни зростає вже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції "Нова індустріалізація" заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Зустріч проводять уже вдруге, це - додаткова платформа для діалогу між підприємцями і представниками влади. За словами Гройсмана, головна мета зараз - спільними зусиллями підтримувати економічну стабільність.

"Від економічного зростання вигодонабувачем має бути український народ. Ми маємо дати абсолютно нову якість тих послуг, які є сьогодні в нашому суспільстві. Але я ще раз наголошую те, що економіка є фундаментом побудови нової якості життя. Беззаперечно, що для того, щоб це досягти - наша мета полягає в збільшеному зростанні економіки і саме головне сталому зростання. 11 кварталів - дуже добрий сигнал, але ми маємо зростати більше 5-7%", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.