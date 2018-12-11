Проблемою невиплати зарплат шахтарям занепокоєні в парламентському комітеті з питань соцполітики. В.о. голови комітету Сергій Каплін ініціює екстрені збори нардепів.

За його словами, парламентарії вже почали розробляти свій план врегулювання ситуації.

"За жовтень виплатили половину цих грошей. Це справді так. 97 шахтарів зараз знаходяться там, я негайно збираю комітет з питань соцполітики. Я думаю, це відбудеться завтра. Ми висуваємо ультиматум Кабінету міністрів України і коаліції, і вимагаємо провести негайно два засідання уряду. Перше на Західній Україні, друге - на Донбасі", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету верховної ради з питань соціальної політики.