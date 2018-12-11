Заносьте назад або Насіров повертається. Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Це такий собі кульбіт - з картатих ковдр лікарняного ліжка до тепленького місця голови ДФС. До того ж, Насірову ще і грошей заплатять. Подробиці реінкарнації у нашому матеріалі.

Велике повернення Романа Насірова. Столичний окружний адмінсуд ухвалив таке рішення, обґрунтовуючи його тим, що звільнили главу ДФС не за процедурою. Проте Насірова залишили з електронним браслетом, без закордонних паспортів та із забороною залишати Київську область без дозволу. Представник прем'єра Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook вже повідомив, що уряд це поновлення оскаржуватиме.

Нагадаю, Романа Насірова звинувачують у завданні державі збитків на суму 2 мільярди гривень. Арештували його у березні минулого року. Проте затримати не вдавалося. Насіров заявив, що він тяжкохворий, а тому ліг у лікарню у Феофанії. Звідти до зали суду його доправили у картатій ковдрі, яка згодом стала легендарною. У СІЗО Насіров пробув не довго. Його дружина та тесть внесли за нього заставу у 100 мільйонів гривень. Тепер Роману Насірову мають виплатити заробітну плату за час відсутності на роботі, а це близько 180 тисяч гривень.