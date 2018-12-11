Во вторник, 11 декабря, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дальнейших переговоров по Brexit не будет. Об этом она сказала в своей арламентской фракции после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.

Отмечается, что об этом заявили два источника в ХДС/ХСС.

По словам собеседников, Меркель сказала соратникам, что предпринимаюся усилия, чтобы дать Великобритании "уверения" относительно будущего соглашения.

Мэй 11 декабря отправилась в небольшое европейское турне, чтобы спасти соглашение о Brexit, относительно которого она договорилась с Брюсселем, но которое не поддерживают британские депутаты.

Она уже встретилась с голландским премьером Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем отправится в Брюссель, где ее ожидает встреча с руководителями ЕС.

Ранее Меркель выдвинула требование президенту России.