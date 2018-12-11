Хтось не працючи, отримує тисячі, а інші - півроку видають на гора, а грошей зась. Майже сотня гірників у Червонограді на Львівщині другу ніч під землею. Вони відмовилися підніматися на поверхню, доки їхні вимоги не виконають. Більше розповість Христина Гашенко.

На глибині понад пів кілометра перебувають 86 гірників. Сидять там добу в холоді і без свіжого повітря. Аби поспілкуватися з людьми нам доведеться спуститися в шахту.

Разом із нами спускається обслуговуючий персонал. Страйкарям везуть свіжі булочки та пресу.

Під землею шахтарі сидять у невеличкій спеціальній камері очікування. На здоров'я не нарікають.

"Пресу принесли - читаємо, спілкуємося одне із одним, якісь теми обговорюємо. І так проходить час. Обід якийсь був, щось тепле з'іли", - розповідає Михайло, шахтар.

Поруч медсестра. Якщо комусь недобре - одразу підіймають на поверхню. Медпрацівниця не рекомендує гірникам довго залишатися під землею.

"Загостюються різні хвороби, інфекційні, вірусні, сирість. Піднімаються тиски. Погане самопочуття. Шлунково-кишкові тракти. Це дуже погано і відбивається на їхньому здоров'ї", - говорить Ірина Левочко, медсестра.

Страйкують гірники через заборгованість по зарплаті. Досі не отримали половину заробленого за жовтень.

"Звичайно, що важко, але ще важче чекати свої зароблені гроші. Ми просто хочемо повернути свої гроші, які ми заробили, кровно заробили", - говорить Ігор, шахтар.

Тим часом на поверхні гірників підтримують їхні колеги.

"Форми були різні - це перекриття доріг, поїздки під міністерства, під Кабінет міністрів, Верховну Раду. Ми перепробували всі рецепти, але як показує ситуація ефективного рецепту немає стабільної виплати заробітної плати", - розповідає Володимир Золучівський, голова первинної профспілки працівників шахти "Лісова".

Шахта "Лісова" - одна з небагатьох не припиняє видобутку вугілля на Львівщині. Щороку гірники видають на поверхню понад 300 тисяч тон.

"Ми є доволі прибутковим підприємством. Все вугілля ми видобуваємо, воно все реалізовується. Є зароблені кошти ну, на жаль, на сьогоднішній день вони не виплачені", - говорить Ігор Дзік, директор шахти "Лісова".

В обласній адміністрації певні: заборгованість виникла через державне підприємсво "Центренерго". Саме йому "Львіввугілля" продає свою продукцію.

"Станом на вчорашній день "Львіввугілля" мало активів підписаних, заактованих поставленого вугілля на суму 166 мільйонів і в той же час заборгованість по заробітній платі склало 70 мільйонів", - розповідає Олег Синютка, голова Львівської облдержадміністрації.

Поспілкуватися з представниками "Центренерго" нам не вдалося. Тим часом вирішувати питання щодо заборгованості гірникам завтра будуть у Києві. З головою профспілок шахтарів та керівництвом "Львіввугілля" зустрінеться віце-прем'єр-міністр.