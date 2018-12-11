Усім вийти з проекту. Сполучені Штати закликають учасників будівництва газогону "Північний потік-2" зупинитися. У Держдепі впевнені: ця російська труба загрожує європейській безпеці. Детальніше про ситуацію Дмитро Анопченко.

Другий "Північний потік" - дві нитки газопроводу, якими від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини Москва збирається щороку постачати до 55 мільярдів кубометрів газу. Будівництво поки що йде повним ходом - його планують завершити до кінця наступного року. І хоча в Кремлі постійно заявляють: мовляв, це лише комерційний проект, від високо поставленого представника зовнішньополітичного відомства Америки наразі пролунали зовсім інші слова.

Це "політичний інструмент для тиску на Європу" і США "закликають тих, хто в ньому бере участь, вийти з проекту", - зазначив на спеціальному брифінгу для журналістів у режимі телеконференції помічник Держсекретаря з питань енергоресурсів Френсіс Феннон.

Те, що таку заяву робить не прес-секретар Держдепу, а профільний заступник глави відомства - дипломатичною мовою це означає: Вашингтон налаштований дуже серйозно. І не дає оцінку або не виступає із засудженням, а публічно озвучує політику, яку країна має намір відтепер проводити. А це - політика протидії. І якщо із цього приводу збирають брифінг - це означає, що вона узгоджена на всіх рівнях - і в Держдепі, і у Білому домі.

І ось що заявив Феннон. По-перше, чітко визначив, що приводом для посилення політики США стали останні події в Азовському морі. Закриття Росією Керченської протоки для судноплавства в Держдепі називають відвертим порушенням міжнародного права. І те, що відбувається, за словами американського дипломата, "лише зміцнило міжнародний консенсус, що "Північний потік" суперечить інтересам Європи - в енергетиці та національній безпеці", посилюючи залежність від Москви.

"Це все політичні інструменти. На відміну від США, в Росії енергокомпанії - продовження держави, і Росія використовує енергетику як засіб примушування з політичною метою. За допомогою другого "Північного потоку" Росія шукає можливість збільшити тиск на Захід - відокремлюючи Україну від Європи".

Феннон нагадав слова держсекретаря Помпео, сказані тут, у Вашингтоні, Павлу Клімкіну - мовляв, "ми продовжимо працювати разом, щоб зупинити проект, які підриває економіку і стратегічну безпеку України". І розповів про конкретні кроки, на які піде американська влада.

Напрямів - відразу кілька. По-перше, двосторонні переговори з країнами ЄС. Зокрема, за словами заступника держсекретаря, "в Німеччині вже теж зросли побоювання з приводу "Північного потоку". По-друге, надія на Конгрес. Там зараз підготовлений десяток різних законопроектів, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з енергетичною експансією Росії. Третій - США допоможуть реформі українського енергосектору, для того, щоб Європа могла бути впевнена в надійності чинного українського транзиту.

Відповідаючи на запитання німецького журналіста, як в Америці сприйняли слова спадкоємиці Ангели Меркель про те, що відмова від російського газопроводу "надто радикальне рішення", що його потужність можна просто зменшити і цього буде достатньо, - Феннон сказав - "у Вашингтоні не вірять обіцянкам Кремля не знижувати обсяги транспортування газу через Україну". Мовляв, Москва обдурить.

"Ми не вважаємо, що це в принципі реально. Якщо уявити, що другий "Північний потік" побудований - буде неможливо експортувати весь обсяг газу через Україну. Тобто, що залишиться з тієї кількості, що вже пройшла транзитом, потенційно направлять через Україну. І навіть в цьому випадку - все це ґрунтується тільки на тому, чи можемо ми довіряти Путіну. А я не думаю, що його дії засвідчують, що хтось може".

Тому Вашингтон буде просити Берлін не обмежуватися напівзаходами і наполягає, щоб країни Європи повністю залишили цей російський газовий проект.