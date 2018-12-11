Россия ответила ЕСПЧ на запрос об украинских моряках [ Редактировать ]
Министерство юстиции России проинформировало Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о характере ранений и отсутствии у жалоб у задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщает "Интерфакс".
"10 декабря в ЕСПЧ направлены ответы властей России на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей Бердянск, Никополь и Яну Капу, остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 г", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЕСПЧ "проинформирован о местонахождении задержанных украинских граждан, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, и предоставлении им необходимой медицинской помощи, а также об отсутствии каких-либо жалоб со стороны украинских граждан и нахождении их ситуации на постоянном контроле уполномоченных по правам человека в республике Крым, в Москве и в РФ".
"Российская сторона сообщила, что указанные граждане Украины были задержаны в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия), и заключены под стражу на основании постановлений судов РФ в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении.
Смотрите также, что известно о состоянии украинских моряков.
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