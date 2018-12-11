Юлія Тимошенко під час всеукраїнського молодіжного форуму заявила про головні обов'язки нового президента [ Редактировать ]
Обов'язок нового президента після виборів - створити гідні умови для життя молоді в Україні. Так вважає лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Про це вона сказала під час всеукраїнського молодіжного форуму.
Інструментом для цього, за її словами, може стати нова політика Нацбанку, спрямована на розвиток держави. Тож новий президент має висунути нового очільника НБУ. На думку Тимошенко, нині регулятор перебуває під управлінням ззовні і повністю виведений з-під контролю української влади.
"Щоб почати будувати країну, не можна її почати будувати відштовхнувшись від системи, яка сьогодні просто прогнила наскрізь. Яка сьогодні корумпована наскрізь. Все що пов'язане з політикою, це повна корумпована модель. Створити конституцію, точніше створити більшість - корупція, створити коаліцію - корупція, зібрати більшість під закон, особливо лобістський в парламенті - корупція", - заявила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".
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