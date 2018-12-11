На українсько-словацькому кордоні стався транспортний колапс [ Редактировать ]
Черговий транспортний колапс на кордоні. Цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійній роботі. А ті переконують - працюють у звичному режимі. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин.
Далекобійник Іван прибув до Ужгорода зі Львова ще у четвер. До пункту призначення словацького Пряшева йому залишилося проїхати якихось 100 кілометрів. Однак чоловік і приблизно не може сказати, коли буде на місці.
"Я везу металоконструкції. От мені їхати до Словака тут 2 години до вигризки, а я стою 5 з половиною суток. 5,5 сюда і 4 назад, і маєте", - говорить Іван Худик, далекобійник зі Львова.
По 4-5 днів у черзі й інші вантажівки. Шофери змушені ночувати у своїх автівках, тут же й харчуються.
"- Думаєте, що доведеться аж до п'ятниці?
- Канєшно. Ну наші ж таможніки не работают ніфіга. Пока чай попють, пока кофе попють, і смена закончилась.
- Я бачу ви так добре затарилися.
- Так тоже їсти нада шось. Тут живем", - говорять Павло та Юрій, далекобійники з Ковеля.
Черга на пункті пропуску розтяглася більше ніж на 6 кілометрів. Тут кілька сотень фур. Митники та прикордонники, зі свого боку, наголошують: йдеться не про черги, а про скупчення вантажівок. І така ситуація склалася не через добру чи погану роботу стражів кордону.
"Пункт пропуску працює у штатному режимі. Ніяких ускладнень в оформленні не спостерігаємо", - заявляє Олена Ткачук, речник Чопського прикордонного загону.
Багато охочих потрапити до Європи саме через українсько-словацький кордон, оскільки квоти, виділені Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. Рушили через Словаччину і далекобійники з Росії, Білорусії та Туреччини, бо відповідні квоти вибрали й ці країни.
"Тут ні туалету, ні умивальника. Нічого нема. Я вперше їду сюди, бо зараз немає дозволів їхати через Угорщину. Щойно дозволи з'являться, буду їздити як завжди", - жаліється Мехмет Вагі, далекобійник з Туреччини.
В Укртрансбезпеці Закарпаття кажуть: ситуацію до кінця року навряд чи вдасться вирішити.
"- Є домовленість, да, яка кількість дозволів додається, обмінюються країнами. Тобто вже видали цю кількість. Після цього була ще додатково надана кількість. І всі ті дозволи вже використані повністю.
- І до кінця року їх уже не буде?
- Ну, це залежить від того чи буде засідання міжурядової змішаної комісії", - говорить Сергій Кейс, заступник начальника Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області.
Тож якщо додаткових квот не буде, водіям, вочевидь, доведеться запастися терпінням.
по теме
Українці масово кидають авто на кордоні з Європою
На українських кордонах з Європою "кладовища" покинутих "євроблях". Через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують: усе просто і прозоро, розмитнити авто - легко. То чому ж українські водії полишають автомобілі?
Водії масово залишають "євробляхи" на кордонах України
На українських кордонах з Європою неначе гриби після дощу з'явилися кладовища покинутих "євроблях" - чому українські водії кидають автомобілі?
В Украине оформили первые транзитные "евробляхи"
На Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины (ГФС) оформили залог за первые два автомобили на еврономерах за ввоз машин с целью транзита территорией Украины
На украинской границе появилось "кладбище евроблях" (фото)
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией бросают их на границе Украины и Венгрии
На Закарпатті перекриті автошляхи до двох пунктів пропуску зі Словаччиною
Так звані "євробляхери" частково розблокували під'їзди до західного кордону України. Однак рух на окремих ділянках досі ускладнений. Зокрема, на Закарпатті перекриті автошляхи до двох пунктів пропуску на межі зі Словаччиною. Прикордонники просять зважати на цю інформацію у плануванні поїздок