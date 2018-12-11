Більше половини українців уже визначилися, за кого голосуватимуть на парламентських виборах. За прогнозами Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори пройшли у грудні - в трійку лідерів увійшли б "Батьківщина" - 23,5%, партія "Слуга народу" - 13% та "Опозиційна платформа - За життя" - їй віддають перевагу 11%. Трохи менші показники у Блоку Петра Порошенка та партії "Громадянська позиція". Замикає рейтинг прохідних - "Радикальна партія" Олега Ляшка із показником 8%. Серед аутсайдерів - "Самопоміч" - 3,5%, "Свобода" - трохи більше двох. І лідер антирейтингу - Опоблок - із найнижчими 2%.

Отже, рейтинги новоствореної "Опозиційної платформи - За життя" згідно з даними соцопитувань в 6 разів вищий за показники Опоблока. І до речі, рейтинг політсили у 2% - це власне рівень соціологічної похибки.

Щодо оцінок політологів та політиків, то вони єдині - людям не до вподоби загравання з владою, а от об'єднавчі ініціативи "Опозиційної платформи" сприймаються на ура. Послухайте.

"Зараз бачимо процеси, що і надалі можуть розривати ту силу, яка була створена, скажемо так, засадничі принципи опоблоку при створенні зараз під питанням. Думаю, насправді ось ці звинувачення у співпраці з владою вони віднімають знову таки. Додавати вони ніяк не можуть. "Опозиційна платформа - За життя" анонсує ще додавання додаткових і партійних проектів і лідерів, тому підтримка їх може зростати", - заявляє Олександра Решмеділова, політолог.

"Оприлюднений рейтинг чітко показує, що люди дійсно, українські громадяни, виборці, в першу чергу підтримують ідеї, а не назви. Цей рейтинг наочно продемонстрував, що широке об'єднання опозиційних сил підтримується людьми, що українські громадяни давно чекають на те, що політичні сили, які сьогодні виступають проти політики діючої влади об'єднувалися", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Нацполіція порушила кримінальне провадження за фактом підробки документів партії "Опозиційний блок". Заяву до правоохоронців склав Юрій Бойко. Нардеп впевнений, член політради партії Олександр Касянюк розіслав листи місцевим осередкам, ніби то політрада більше недієздатна і запросив всіх на фейковий з'їзд партії 15 грудня.