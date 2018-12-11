Суд зобов'язав Центр протидії корупції прибрати з сайту інформацію про Мартиненко - адвокат [ Редактировать ]
Суд задовільнив позов екс-нардепа Мартиненка проти Центра протидії корупції. Нагадаю, Мартиненко звернувся до суду після публікації на сайті Центру списку кримінальних проваджень, по яких йому вручено обвинувальний акт або підозру.
За рішенням суду ЦПК зобов'язаний видалити цю інформацію. Проте, Центр подаватиме апеляцію.
"Ми не кажемо, що він винний в жодному разі. Це встановить суд. Але є такі кримінальні провадження, вибачте 700 мільйонів гривень майже. До прикладу, на всі закупівлі ліків Україна витрачає 6 мільярдів гривень, тобто це більш 10% цих коштів, які держава так чи інакше не доотримала", - заявив Олексій Бойко, відповідач, представник Центру протидії корупції.
"Є конкретна норма цивільного кодексу, яка визначає, що ім'я фізичної особи, яка обвинувачується до набрання вироку суду законної сили не може бути використане. Будь-яка інформація про кримінальні провадження не може використовувати його ім'я", - говорить Ганна Палагицька, адвокат позивача Миколи Мартиненко.
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