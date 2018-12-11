Австрія і Нідерланди проти Німеччини. Вони просять Європейський суд скасувати плату за проїзд автобанами, яку німці планують запровадити з наступного року. Сьогодні судді розпочали розгляд цієї справи. Коли очікувати рішення - розкаже Тетяна Логунова.

Хочеш їздити німецькими автобанами - плати! Таке рішення депутати Бундестагу ухвалили майже два роки тому. І одразу з'явилися невдоволені. Австрія заявила: планує оскаржити дорожній збір у суді. Чим викликала щире здивування канцлера Німеччини.

"Ми, німці, дуже здивовані тим, що австрійці, які самі навчили нас, що за проїзд автобанами треба платити, тепер хочуть іти до суду", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Австрійці таки пішли. І не одні, а разом із Нідерландами. Доєднатися до позову пропонували й Чехії, але офіційна Прага судитися не схотіла.

Платять усі, крім німців. Саме цей момент викликав невдоволення Австрії й Нідерландів. Закон передбачає, що за проїзд німецькими автобанами платитимуть лише водії-іноземці. Німцям витрати компенсує уряд. За рахунок зниження податку на автомобіль.

Ціна питання - від 10 до 70 євро. Вартість дозволу на проїзд для іноземних водіїв залежатиме від терміну його дії, об'єму двигуна та екологічних характеристик автомобіля. Втім, Австрія й Нідерланди запевняють: справа не у грошах. Вони проти дискримінації за національною ознакою. Позов розглядає розширений склад - 15 суддів. Вердикт очікується на початку наступного року.