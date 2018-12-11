Австрія і Нідерланди просять Європейський суд скасувати плату за проїзд автобанами [ Редактировать ]
Австрія і Нідерланди проти Німеччини. Вони просять Європейський суд скасувати плату за проїзд автобанами, яку німці планують запровадити з наступного року. Сьогодні судді розпочали розгляд цієї справи. Коли очікувати рішення - розкаже Тетяна Логунова.
Хочеш їздити німецькими автобанами - плати! Таке рішення депутати Бундестагу ухвалили майже два роки тому. І одразу з'явилися невдоволені. Австрія заявила: планує оскаржити дорожній збір у суді. Чим викликала щире здивування канцлера Німеччини.
"Ми, німці, дуже здивовані тим, що австрійці, які самі навчили нас, що за проїзд автобанами треба платити, тепер хочуть іти до суду", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.
Австрійці таки пішли. І не одні, а разом із Нідерландами. Доєднатися до позову пропонували й Чехії, але офіційна Прага судитися не схотіла.
Платять усі, крім німців. Саме цей момент викликав невдоволення Австрії й Нідерландів. Закон передбачає, що за проїзд німецькими автобанами платитимуть лише водії-іноземці. Німцям витрати компенсує уряд. За рахунок зниження податку на автомобіль.
Ціна питання - від 10 до 70 євро. Вартість дозволу на проїзд для іноземних водіїв залежатиме від терміну його дії, об'єму двигуна та екологічних характеристик автомобіля. Втім, Австрія й Нідерланди запевняють: справа не у грошах. Вони проти дискримінації за національною ознакою. Позов розглядає розширений склад - 15 суддів. Вердикт очікується на початку наступного року.
по теме
2 мільярди за повітря: у Німеччині оновлюють громадський транспорт
Уряд Німеччини допоможе великим містам модернізувати транспорт і обійти обмеження на рух старих дизельних авто
Терпець увірвався: як покарають львівського суддю-п'яницю?
Вища рада правосуддя взялася за львівського суддю, який кілька років ганяв п'яний за кермом, як покарали?
Європейська партія зелених обрала представників на вибори до Європарламенту
Вибори відбудуться в травні наступного року і, за даними соцопитувань, у європейських зелених є хороші шанси отримати до сотні місць в законодавчому органі ЄС
Авіакатастрофа MH17: родичі загиблих звинуватили Росію у саботажі
Росія не надала важливої інформації міжнародній слідчій групі, а також представила фальшиві факти
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
На українсько-словацькому кордоні стався транспортний колапс
Черговий транспортний колапс на кордоні. Цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійній роботі. А ті переконують - працюють у звичному режимі