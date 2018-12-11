В "Укрзалізниці" обіцяють забезпечити квитками усі дитячі групи, які прямуватимуть на відпочинок на свята. Про це заявив директор департаменту пасажирських перевезень Олександр Красноштан.

Перевізник вже отримав понад 1200 заявок - майже всі вже з квитками, наголошують у компанії. Загалом, у святкові дні обіцяють призначити 30 пар додаткових потягів на 20 тисяч пасажирів. Саме перевезення дітей буде в пріоритеті, - наголошують в "Укрзалізниці".

"Ми займаємося підготовкою рухомого складу, персоналу, всієї системи перевезень. На сьогодні ми виконуємо всі заявки по групових перевезеннях дітей - діти це пріоритет №1 в наших пасажирських перевезеннях, особливо під час різдвяних канікул. Тобто всі дитячі групові перевезення будуть виконані на 100%", - заявив Олександр Красноштан, директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці".