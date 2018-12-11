Мужчина нашел во дворе пакет с человеческими останками [ Редактировать ]
В понедельник, 10 декабря, собака обнаружила пакет, в котором был человеческий выкидыш. Останки нашли в поселке городского типа Турка Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области.
Отмечается, что животное принесла пакет с человеческими останками во двор своего хозяина. Мужчина, увидев находку, вызвал полицию.
Установлено, что в пакете был выкидыш, которому примерно 21 неделя.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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