В понедельник, 10 декабря, собака обнаружила пакет, в котором был человеческий выкидыш. Останки нашли в поселке городского типа Турка Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Львовской области.

Отмечается, что животное принесла пакет с человеческими останками во двор своего хозяина. Мужчина, увидев находку, вызвал полицию.

Установлено, что в пакете был выкидыш, которому примерно 21 неделя.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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