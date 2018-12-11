Більшість українців не мають змоги платити за новими тарифами. Про це заявив Олег Ляшко. До лідера радикалів звернулася сім'я із села Бобровиці.

Скаржаться, майже вся зарплата йде на комуналку, на їжу та одяг часто не вистачає грошей - у подружжя двоє дітей. Нардеп відреагував на звернення та відвідав цих людей.

"Єдина можливість знизити ці затрати - це справедлива ціна на газ. Щоб за газ українського видобутку платить по українські ціні. Саме тому ми вимагаємо від уряду, щоб вони скасували своє рішення, яким у вас забирають субсидії, щоб переглянули бюджет і підняли зарплати, і щоб встановили справедливу ціну на газ", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".