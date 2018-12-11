Ізраїльська армія здійснює масштабну операцію на західному березі в палестинській автономії. Шукають терористів, які розстріляли групу ізраїльтян. Докладніше розкаже Антон Готліб.

Палестинська столиця Рамалла наповнена військовими. У передмістях тривають масові обшуки та арешти, шукають виконавців теракту. Напередодні двоє арабів розстріляли групу ізраїльтян на автобусній зупинці.

"Ось біла машина, так, ось ця, наближається до зупинки і він відкриває вогонь. Ось видно, як люди розбігаються".

Важких поранень зазнали шестеро людей, зокрема, жінка на сьомому місяці вагітності. Лікарям вдалося врятувати і її, й дитину, але їхній стан залишається критичним. Солдати, які перебували на зупинці, відкрили вогонь у відповідь, але бойовикам вдалося втекти. Зараз їх розшукують, в деяких районах Рамалли відбуваються зіткнення арабів з військовими.

Серед об'єктів, які обшукали військові, був також офіс палестинського інформаційного агентства "Вафа". Вони вилучили звідти комп'ютери. "Хамас", який базується в секторі Газа, відповідальність за теракт на себе не взяв, але підтримав його виконавців, що одразу викликало бурхливу реакцію ізраїльських політиків.

"Я вимагаю від прем'єр-міністра виступити із заявою. В зв'язку з тим, що "Хамас" благословив теракт, ми негайно припиняємо поставки палива і переведення 15 мільйонів доларів катарських грошей в Газу. Це виходить за будь-які межі, що "Хамас", який лише минулого тижня отримав 15 мільйонів доларів благословляє теракт, коли стріляли по вагітній жінці та іншим людям, котрі просто стояли на автобусній зупинці", - заявив Авігдор Ліберман, лідер партії "Наш дім Ізраїль".

Ситуація у сфері безпеки гірше нікуди. На півночі йде масштабна армійська операція - знищують тунелі Хезбалли, що вели з Лівану до Ізраїлю. На кордоні з Газою неспокійно, на Західному березі щодня нові напади.

За сьогоднішній день одразу дві спроби автомобільних терактів. Палестинці намагалися здійснити наїзд автівками на військових. В результаті - одного терориста вбито на місці, іншого важко поранено та захоплено. В уряді ставляться серйозно до варіанту масштабної зачистки палестинської автономії.