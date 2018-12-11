Чому у Леонардо Ді Капріо забрали "Оскар"? Яка пісня ХХ століття стала найпопулярнішою в інтернеті? І кого оголосили "людиною року" за версією журналу Time? Про це та інше в нашому огляді.

Нагорода захисникам. Журнал Time вшанував премією "Людина року 2018" одразу кількох журналістів, які загинули або постраждали за правду. Серед них - убитий в Стамбулі саудівець Джамаль Хашоґджі. Уперше людина, якої вже немає серед живих, удостоїлася такого титулу. На другому місці - президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, на третьому - спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори.

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Майже півтори тисячі експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть, що не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки уцілілих артефактів. Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро, за 200 років його існування, було зібрано майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко.

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Леонардо Ді Капріо залишився без "Оскара". Щоправда, не свого, а подарованого товаришем. Ідеться про статуетку, яку 1954 року вручили Марлону Брандо. Ді Капріо одержав її від знайомого, якого нещодавно заарештували за підозрою в фінансових махінаціях. Тож актор був змушений віддати цінний предмет поліції.

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Другий розквіт. Пісня Bohemian Rhapsody культового гурту Queen стала найбільш популярною композицією XX століття на стрімінг-сервісах. Користувачі прослухали її понад 1,5 мільярда разів. Вочевидь, сплеск популярності пов'язаний із виходом на екрани однойменного біографічного фільму про таланових музикантів.

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Британський принц Гаррі разом із вагітною дружиною Меґан Маркл завітали у берлінський Музей Мадам Тюссо. Актори у бездоганно відтворених масках герцога і герцогині Сассекських вітали відвідувачів з прийдешнім Різдвом і фотографувалися. Для монаршого подружжя в музеї облаштували різдвяний куточок. Невдовзі воскова пара поповнить колекцію музею.

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В Абу-Дабі сформували поліцейські патрулі, які пересуваються на верблюдах. Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку у місті, але й нагадає про арабські традиції. Верблюди віддавна відігравали вирішальну роль у житті пустельних народів. Вони допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни. Нині ж для них вигадали іншу - не менш важливу роботу.