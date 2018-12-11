Протесты во Франции: количество погибших резко возросло [ Редактировать ]
Пять человек погибли, 1407 были ранены в ходе массовых акций протестов так называемых желтых жилетов во Франции. Об этом сообщает Укринформ.
По данным ведомства, по состоянию на сегодня манифестации "желтых жилетов" привели к гибели пятерых человек, 1407 человек ранены, из которых 46 - тяжело.
Также жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.
Ранее мы писали о том, что протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе.
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