Перемога "жовтих жилетів": податок на пальне не підвищуватимуть

Перемога "жовтих жилетів". Французька влада пішла на поступки під тиском протестувальників. Податок на пальне не підвищуватимуть як мінімум півроку. Як відреагували французи й чи означає це кінець протестів?