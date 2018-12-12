На небе растущая Луна в Стрельце. Сегодня вам удастся выполнить всю работу чужими руками и получить достойное вознаграждение. Но избегайте вмешательства посторонних в вашу семью, тут вы и сами прекрасно разберетесь, что и для кого лучше, а где нужно что-то изменить. Не бойтесь экспериментировать, родные вас поддержат.

Овен

Гороскоп на 16 сентября для Овнов говорит, что попытка усидеть сразу на двух стульях может создать для вас значительный риск потерять все возможности одновременно. Свободные представители знака с легкостью смогут завести новые знакомства. Семейным Овнам стоит удержаться от флирта на работе.

Телец

Свидание и жаркие романтические встречи не смогут привести к появлению новых отношений, потому что вы умудряетесь находить в каждом новом партнере изъяны. Пора разобраться в себе, так ли вам хочется встретить ту самую половинку, или, может, на данном этапе жизни значительное важнее совсем другое?

Близнецы

На любовном фронте возможен горький опыт знакомств с мошенниками, в результате чего вами могут просто воспользоваться. Пока лучше сосредоточиться на работе и развитии карьеры. Также это время подходит для отпуска и отдыха.

Рак

Не бойтесь экспериментировать! Пригласите на свидание человека, к которому давно испытывали теплые чувства. Сегодняшний день станет очень удачным для романтических встреч и сближения со второй половинкой.

Лев

Сегодня вы сумеете принять верные решения, которые способны существенно облегчить вашу жизнь в будущем. Хотя желания заниматься спортом не возникнет, бытовые хлопоты заставят вас побегать.

Дева

Если вы хотите больше зарабатывать, то должны быть готовы к тому, что от вас начнут требовать почти невозможного. У многих представителей знака может не хватить сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Вечер нужно обязательно провести в компании людей, которыми вы дорожите.

Весы

Многие представители знака начнут видеть жизнь в розовом цвете. Вам захочется покупать дорогие вещи, наслаждаться роскошными курортами, есть в изысканных ресторанах. Все же, если не научитесь жить более скромно, то средства закончатся очень быстро.

Скорпион

Не стоит пытаться получить доходы обманным путем или даже выигрышем в лотерею или рулетку. Все такие варианты ни к чему хорошему не приведут, возможны только потеря денег или большие проблемы с законом. Хорошо заботьтесь о своих зубах.

Стрелец

Отказ от работы в пользу тихого и спокойного отдыха, не принесет желаемого удовольствия. Сегодня не стоит бояться рисковать и делать авантюрные и безрассудной поступки. Хорошо в такой день купить один лотерейный билет и попробовать себя на удачу.

Козерог

Сегодня не удастся отдохнуть. Многие представители знака будут заняты личными делами, касающимися быта и будущего. Некоторым из вас звезды сулят скорые переезд или смену работы. Сконцентрируйтесь на том, какое будущее вы хотите для себя и к этому стремитесь.

Водолей

Не все будет продвигаться гладко, ведь в сильных и успешных людей всегда есть завистники. Не забывайте пословицу "Доверяй, но проверяй". Наконец вы сможете найти золотую середину между работой и отдыхом.

Рыбы

Некоторые из вас разочаруется в любви. Это связано с тем, что вы перестанете чувствовать привязанность близкого человека. Не накручивайте себя зря на негатив, иначе испортите отношения. Хороший день для визита к родственникам.

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