Здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге [ Редактировать ]
Парламентарий Ева Кайли заявила о том, что здание Европейского парламента закрыли из-за стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге.
"В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге", - заявила Кайли.
There seems to be several gun attacks in parallel in the city center of Strabourg. In case you are in the city center in a restaurant, please stay inside and don't go out.— Eva Kaili (@EvaKaili) 11 декабря 2018 г.
Decision has been taken, as precautionary measure, to close the European Parliament building in #Strasbourg
Напомним, что количество погибших в результате стрельбы резко возросло.
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