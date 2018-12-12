Курс доллара в Украине резко обвалился [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 12 декабря 2018 года повысил курс гривны более чем на шесть копеек – до 27,71 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2771,3165 гривны (-6,3659);
– 100 евро – 3153,4810 гривны (-20,0211).
Напомним, что курс криптовалюты продолжает падать.
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