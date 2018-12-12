Национальный банк Украины на 12 декабря 2018 года повысил курс гривны более чем на шесть копеек – до 27,71 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2771,3165 гривны (-6,3659);

– 100 евро – 3153,4810 гривны (-20,0211).

Напомним, что курс криптовалюты продолжает падать.