У Бразилії сталася стрілянина, є жертви [ Редактировать ]
П'ятеро загиблих унаслідок стрілянини у Бразилії. Четверо - зазнали поранень.
Невідомий увірвався до кафедрального собору в місті Кампінас просто під час служби. І почав цілити по парафіянах. Потім - застрелився сам.
Особу і мотиви нападника з'ясовує поліція.
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