Спорт як мистецтво. У Празі відкрили виставку, де пропонують відвідувачам виконувати фізичні вправи, щоб краще розуміти міжнародні проблеми.

Зокрема, можна погамселити боксерську грушу із зображенням Путіна чи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Або ж побігати на велодоріжці й уявити себе учасником Бостонського марафону, під час якого 2013 року стався теракт.

Організатори виставки кажуть: хотіли, щоб відвідувачі порівняли власні страждання у спортзалі з реальними проблемами людей в усьому світі.

"Наш фітнес-центр - це приклад того, що люди вважають складним у своєму житті - тренування у спортзалі. Але їхні зусилля і виснаження - ніщо порівняно зі стражданнями людей на інших континентах, в інших країнах", - говорить Леос Валка, директор виставки.