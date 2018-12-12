У Празі відкрили незвичайну виставку [ Редактировать ]
Спорт як мистецтво. У Празі відкрили виставку, де пропонують відвідувачам виконувати фізичні вправи, щоб краще розуміти міжнародні проблеми.
Зокрема, можна погамселити боксерську грушу із зображенням Путіна чи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Або ж побігати на велодоріжці й уявити себе учасником Бостонського марафону, під час якого 2013 року стався теракт.
Організатори виставки кажуть: хотіли, щоб відвідувачі порівняли власні страждання у спортзалі з реальними проблемами людей в усьому світі.
"Наш фітнес-центр - це приклад того, що люди вважають складним у своєму житті - тренування у спортзалі. Але їхні зусилля і виснаження - ніщо порівняно зі стражданнями людей на інших континентах, в інших країнах", - говорить Леос Валка, директор виставки.
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