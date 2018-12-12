Романа Насірова поновили на посаді голови ДФС [ Редактировать ]
Колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Таке рішення напередодні ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. І наказав виплатити йому 184 тисячі гривень компенсації.
Однак повернутися до роботи Насіров поки що не зможе. Для цього потрібне відповідне розпорядження уряду. Торік у березні посадовцеві обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, пізніше його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем.
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