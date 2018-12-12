Младенец "искупался" в кипятке [ Редактировать ]
В Харьковской области в Купянскую городскую больницу госпитализировали семимесячную девочку с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По адресу вызова выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.
"По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - говорится в сообщении.
Нынешнее состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.
Информация о случившемся внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу.
Ранее мы писали о том, что парень варился заживо в яме с кипятком.
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