В Харьковской области в Купянскую городскую больницу госпитализировали семимесячную девочку с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По адресу вызова выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.

"По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - говорится в сообщении.

Нынешнее состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу.

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