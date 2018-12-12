Конгрес США ухвалив резолюцію щодо військової агресії Росії у Азові [ Редактировать ]
Нижня палата американського Конгресу одностайно ухвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує військову агресію Росії проти України у Керченській протоці. Про це повідомило українське посольство у Вашингтоні.
Документ закликає Росію негайно повернути судна та їхні екіпажі Україні, не порушувати суверенітет нашої держави та не перешкоджати українському судноплавству Керченською протокою, право на яке передбачене міжнародними нормами й домовленостями.
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