СБУ затримала організатора заворушень 2014 року в Луганську [ Редактировать ]
Служба безпеки затримала одного з організаторів заворушень 2014 року в Луганську. Відтоді він перебував у розшуку.
За даними правоохоронців, злочинець брав активну участь у штурмі, захопленні й утримуванні адміністративної будівлі обласної СБУ, а згодом воював проти українських військових. Його затримали на підконтрольній Україні території Донецької області.
"В 2014 году участвовал в движении "Антимайдан" и акциях "Русской весны". 6 апреля 2014 года принял участие в захвате здания СБУ в городе Луганске. Я сформировал взвод. Взвод был вооружен и экипирован. Мы заняли 4 этаж в заднем здании комплекса СБУ", - розповів затриманий.
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