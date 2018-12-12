Біля Луганську відбулася ротація бойовиків

Попаснянський напрямок - це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, рідка багнюка і туман. І тому добратися до деяких позицій можна лише пішки, бо колесна техніка просто не проходить