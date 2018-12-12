На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Російські найманці здійснили 11 обстрілів. З мінометів били по Опитному поблизу Донецька. З гранатометів вели вогонь на Горлівському та Приазовському напрямках.
Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано одну ворожу атаку.
За даними розвідки, минулої доби одного бойовика знищено, п'ятьох поранено.
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