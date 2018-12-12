Черкаси можуть лишитися без тролейбусів. Парк електротрансу на межі зупинки. Півтора місяця працівники не отримують зарплати, грошей немає навіть на елементарний ремонт техніки. Люди вийшли на акцію протесту. Подробиці далі.

Ось так два тижні тому тролейбусний парк рятував 300-тисячне місто від транспортного колапсу під час страйку приватних перевізників. Мерія благала тролейбусників вивести всі машини на лінії, людей відкликали навіть з відпусток. Працювали в авральному режимі - водіям та кондукторам доводилось витримувати 16-годинні зміни.

За понаднормову працю чиновники віддячили відсутністю зарплати, жаліється кондуктор Людмила. Каже, вже час отримувати аванс за грудень, а місто не перерахувало гроші ще за листопад.

"У мне чоловік працює, я працюю. У нас є діти, і квартплату платити треба. Коли листки оці приходять , платить комунальні, мені говорять, що ти повинна заплатити. Мене ніхто не слухає, я должна заплатити і все", - розповідає Людмила, кондуктор тролейбуса.

У заручниках "безгрошів'я" опинилися майже півтисячі працівників "Електротрансу". Виживають лише за рахунок фінансування з міського бюджету. На сьогодні місто заборгувало понад 11 мільйонів гривень. Та попри відсутність зарплати, люди продовжують працювати, вимагати "кревні" під мерію прийшли ті, хто не на зміні.

Проблема не тільки з зарплатами, розповідає директор підприємства, коштів немає навіть на елементарний ремонт техніки. Про це говорили ще від початку року, і влітку депутати мали проголосувати за виділення додаткових 17 мільйонів гривень, але так цього і не зробили.

"Коли депутати складали бюджет на 18 рік, вони передбачали, що за підсумками півріччя. Видно на дану послугу збільшити субвенцію, але до кінця року її так і не збільшили", - говорить Петро Кучер, директор КП "Черкасиелектротранс".

Сьогодні депутати мали зібратися на позачергову сесію і розглянути, зокрема, дофінансування тролейбусного парку. Та зала напівпорожня. Головний фінансист Черкас запевняє, гроші у бюджеті є, не вистачає лише депутатського рішення.

"Це не тільки тролейбусне управління, це й ОСББ, це інші видатки з утримання, видатки на співфінансування трансфертів з державного і обласного бюджетів, нова українська школа", - говорить Наталія Джуган, керівник департаменту економіки Черкаського міськвиконкому.

Аби затвердити перерозподіл бюджету, депутати мають зібратися у четвер. А поки в електротрансі чекають на гроші - тролейбуси все частіше залишаються у парку. Через брак шин довелося зняти з рейсів 12 машин.