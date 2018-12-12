Санта Клаусами не народжуються. У бразильському Сан-Паулу пропонують експрес-курси для охочих дарувати свято. Заняття безкоштовні, організував їх колишній актор.

Студентів навчають розмовляти як Санта, правильно вдягатися і гримуватися, а також - спілкуватися з дітьми. Запрошують і чоловіків, і жінок. Школа Сант працює вже понад 40 років. Власник запевняє: усі випускники потім знаходять роботу.

"Найбільше щастя - бачити усмішки дітей і дорослих. Ми бачимо, що приносимо користь людям. Ми знаємо, що робимо правильні речі. Я намагаюся зважати на усі дрібниці, адже Санта - це символ любові, добра і радості", - говорить Сильвіо Рібейро, засновник школи Сант.