У Бразилії відкрили експрес-курси для Санта Клаусів [ Редактировать ]
Санта Клаусами не народжуються. У бразильському Сан-Паулу пропонують експрес-курси для охочих дарувати свято. Заняття безкоштовні, організував їх колишній актор.
Студентів навчають розмовляти як Санта, правильно вдягатися і гримуватися, а також - спілкуватися з дітьми. Запрошують і чоловіків, і жінок. Школа Сант працює вже понад 40 років. Власник запевняє: усі випускники потім знаходять роботу.
"Найбільше щастя - бачити усмішки дітей і дорослих. Ми бачимо, що приносимо користь людям. Ми знаємо, що робимо правильні речі. Я намагаюся зважати на усі дрібниці, адже Санта - це символ любові, добра і радості", - говорить Сильвіо Рібейро, засновник школи Сант.
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