"Все схвачено"": умер создатель сериала [ Редактировать ]
Фото: Rob DesHotel / Facebook
Сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.
Дехотел известен работой над сериалами "Шоу 70-х", "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли" и "Все схвачено".
Ранее мы писали о том, что скончался известный музыкант.
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