Сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.



Дехотел известен работой над сериалами "Шоу 70-х", "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли" и "Все схвачено".

Ранее мы писали о том, что скончался известный музыкант.