Какой вы iPhone (тест) [ Редактировать ]
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тестами "Какой вы актер?", "Какой вы супергерой?" и так далее. Предлагаем вам пройти другой тест - "Какой вы iPhone?" Новейшая модель или всеми любимый "старичок"?
Отвечайте на вопросы и смотрите результат.
Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.
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