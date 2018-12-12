Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с тестами "Какой вы актер?", "Какой вы супергерой?" и так далее. Предлагаем вам пройти другой тест - "Какой вы iPhone?" Новейшая модель или всеми любимый "старичок"?

Отвечайте на вопросы и смотрите результат.

Пройдите также другой психологический тест, который расскажет вам много нового. А этот простой тест позволит вам узнать о том, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах. Посмотрите также на то, как вы держите телефон - это может много рассказать о вашем характере.