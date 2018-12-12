Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 11 декабря ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что вчера боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районах Опытного, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Славного и Чермалыка. Противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.
"В ходе боевых действий 11 декабря двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе.
Также сообщается, что с утра противник обстрелял Тарамчук на Донецком направлении, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Ранее мы писали о том, что в МинВОТ назвали число погибших от мин на Донбассе.
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