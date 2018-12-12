У центрі Чернівців спалахнула будівля [ Редактировать ]
Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Чернівцях. Приблизно об одинадцятій вечора зайнявся мансардний поверх триповерхової будівлі в центрі міста. Загалом полум'я охопило півтори тисячі квадратних метрів.
Мешканців одразу ж евакуювали. На місце прибули рятувальники та поліцейські. Інформації про постраждалих поки що немає. Знеструмлено цілий квартал міста. Рух громадського транспорту обмежений.
Причина займання наразі невідома. У мерії вже заявили, що це наймасштабніша пожежа за останні 20 років.
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