Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу у Брюсселі [ Редактировать ]
Сьогодні в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів ЄС президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском у Брюсселі. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска.
Розпочнеться зустріч о 21:30 за Києвом. А вже завтра - Петро Порошенко проведе переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу.
Після перемов у політиків запланована спільна прес-конференція.
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