Сьогодні в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів ЄС президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском у Брюсселі. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска.

Розпочнеться зустріч о 21:30 за Києвом. А вже завтра - Петро Порошенко проведе переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу.

Після перемов у політиків запланована спільна прес-конференція.