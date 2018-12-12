Нижняя палата Конгресса США во вторник 11 декабря, приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против России.

Так, в резолюции идет речь о том, что "Северный поток-2" является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".

Конгрессмены также призывают Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.

Ранее мы писали о том, что создание "Северного потока-2" угрожает Украине.