"Северный поток-2": Конгресс США выступил против строительства [ Редактировать ]
Нижняя палата Конгресса США во вторник 11 декабря, приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
В Конгрессе призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против России.
Так, в резолюции идет речь о том, что "Северный поток-2" является "шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США".
Конгрессмены также призывают Дональда Трампа использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы.
Ранее мы писали о том, что создание "Северного потока-2" угрожает Украине.
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