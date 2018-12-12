Він заробив 86 мільйонів доларів

Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року. Перше місце посів американець Джеймс Паттерсон, який написав детективи-бестселери "І прийшов павук" та "Цілуючи дівчат". Він заробив 86 мільйонів доларів.

На другому місці - авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Її заробіток склав 54 мільйони.

Третє місце - за Стівеном Кінгом, який заробив 21 мільйон.