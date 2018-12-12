Волинські медики були вимушені дістатися місця виклику на підводі [ Редактировать ]
До лікарні на підводі. Волинські медики йшли пішки та їхали кіньми, щоб урятувати хвору бабусю. Машина "швидкої" не змогла дістатися місця виклику через відсутність у селі асфальтованої дороги. Шлях перетворився на суцільну багнюку, й автомобіль медиків застряг.
Кількасот метрів вони здолали пішки та надали бабусі невідкладну допомогу. Але пацієнтка потребувала госпіталізації. Тож до карети "швидкої", попри холоднечу, її довелося везти підводою. У лікарню бабусю доправили вже в авто.
"Бабо, все буде добре. Чого Ви переживаєте? До "скорої" їдете".
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