До лікарні на підводі. Волинські медики йшли пішки та їхали кіньми, щоб урятувати хвору бабусю. Машина "швидкої" не змогла дістатися місця виклику через відсутність у селі асфальтованої дороги. Шлях перетворився на суцільну багнюку, й автомобіль медиків застряг.

Кількасот метрів вони здолали пішки та надали бабусі невідкладну допомогу. Але пацієнтка потребувала госпіталізації. Тож до карети "швидкої", попри холоднечу, її довелося везти підводою. У лікарню бабусю доправили вже в авто.

"Бабо, все буде добре. Чого Ви переживаєте? До "скорої" їдете".