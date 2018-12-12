Теракт в Страсбурге: появилась информация о жертвах среди украинцев [ Редактировать ]
Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге (Франция). Об этом сообщил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
По его словам, официальные данные свидетельствуют о трех погибших и 11 раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге.
"По предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем уточнять эту информацию", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что в связи с повышенными мерами безопасности власти перекрыли дорогу на Германию. Нападавшего продолжают искать.
Ранее мы сообщали о том, что здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге.
по теме
Біля різдвяного ярмарку у Страсбурзі відбулась стрілянина
Теракт у французькому Страсбурзі. Біля різдвяного ярмарку чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули три людини загинули, 12 - ушпиталили
Зимние каникулы: сколько стоит отдых в теплых странах
Новый год совсем близко, а это означает, что некоторые уже начинают паковать чемоданы для отдыха за границей
Во Франции объявили чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение
Франція готується до нової хвилі протестів
Що стало причиною нової хвилі мітингів?
У Ліоні стартував знаменитий фестиваль світла (відео)
На історичних будівлях французького міста можна спостерігати яскраві світлові інсталяції