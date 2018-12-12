Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди жертв и пострадавших при стрельбе в Страсбурге (Франция). Об этом сообщил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, официальные данные свидетельствуют о трех погибших и 11 раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге.

"По предварительным данным, предоставленным на горячей линии Страсбурга, граждан Украины среди пострадавших нет. Однако мы будем уточнять эту информацию", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что в связи с повышенными мерами безопасности власти перекрыли дорогу на Германию. Нападавшего продолжают искать.

Ранее мы сообщали о том, что здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге.