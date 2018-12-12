Во вторник, 11 декабря, конгрессмен-демократ Зои Лофгрен в ходе слушаний в Конгрессе США попросила гендиректора компании Google Сундара Пичаи объяснить, почему при вводе запроса Idiot (идиот) поисковик выдает фотографии американского президента Дональда Трампа. Соответствующее видео было выложено в YouTube.

"Если ввести в поиск слово "идиот", он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?" - спросила Лофгрен.

В ответ Пичаи пояснил, что каждый раз, когда пользователи вводят слово в поиск, он сканирует миллионы страниц результатов, которые автоматически ранжируются по двум сотням параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.

В то же время гендиректор уточнил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную.

Ранее мы писали о том, что Трамп может попасть за решетку.