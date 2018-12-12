Женщина похудела на треть из-за уродливого свитера [ Редактировать ]
Жительница Шотландии сбросила 38 килограммов после того, как ей пришлось надеть "уродливый" рождественский свитер, ведь другие на нее не налезали. Об этом пишет The Mirror.
В 2016 году на день рождественских свитеров, традиционно проходящий в декабре, 52-летняя Фиона Эдни пришла на работу в свитере размера XXXL. Женщина, весившая тогда 114 килограммов, очень переживала из-за своей внешности. "Я выглядела так ужасно в этом уродливом свитере. На нем был робот, так как я была вынуждена приобрести его в мужском отделе", - рассказала она.
После того как она пришла в свитере еще и на рождественскую костюмированную вечеринку к друзьям, которые забыли ей сказать, что дресс-код поменялся, она окончательно решила похудеть.
За два года Эдни похудела на треть и начала носить одежду размера M вместо XXXL. "Мой рождественский свитер не просто изменил мою жизнь, возможно, он спас ее. Теперь я чувствую к нему странную привязанность - он превратил меня в новую версию себя", - рассказала шотландка.
Женщина призналась, что потихоньку начала набирать вес с 1993 года после первой беременности. Из-за отсутствия мужа и необходимости заботиться о трех детях одной, она не успевала готовить здоровую пищу и ела полуфабрикаты, мучное и сладости. Чтобы похудеть, она обратилась к диетологам. Теперь вместо бургера, картошки и шоколадного батончика на обед она ест суп и салат, а ужинает нежирным мясом и овощами вместо макарон, пиццы, гренок и мороженого.
День рождественского свитера - ежегодная благотворительная акция, инициированная фондом Save the Children в 2012 году. В этот день всем предлагают прийти на работу или учебу в праздничном свитере и пожертвовать хотя бы один фунт на благотворительность.
Ранее мы писали, что девушка от зависти похудела на 76 килограммов.
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