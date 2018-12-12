Семена чиа включают большое количество белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3. Но чтобы они принесли пользу организму, нужно употреблять их правильно. Подробнее об этом пишет "Сегодня".

Одной из причин, почему семена чиа используются для похудения, является то, что они довольно сильно разбухают при контакте с жидкостью, обеспечивая длительное чувство сытости. Если съесть столовую ложку сухих семян и запить их водой, это может привести к затрудненному дыханию или даже асфиксии.

А вот замачивание семян чиа в воде перед употреблением совершенно безопасно. После набухания семена чиа становятся гладкими и скользкими, что помогает им быстро двигаться по пищеводу.

Что приготовить из семян чиа

Если вы готовы включить эту богатую питательными веществами добавку в свой рацион, возьмите на заметку несколько простых рецептов. Кстати, пудинг с семенами чиа - любимый завтрак Меган Маркл.

Пудинг с семенами чиа. Смешайте 1/2 чашки семян чиа, 1 стакан кокосового молока и 1/2 ст.л. меда в небольшой миске. Оставьте в холодильнике на ночь. Перед подачей посыпьте пудинг фруктами и орехами.

Антиоксидантный смузи с ягодами. Взбейте в блендере 1 стакан замороженных ягод, 1/2 стакана несладкого гранатового сока, 1/2 стакана воды и 1/2 столовой ложки семян чиа. Такой напиток содержит большое количество витамина С, антиоксидантов и клетчатки.

Йогурт с семенами чиа. Чтобы получить на завтрак дополнительную порцию Омега-3 жирных кислот, вы можете просто посыпать нарезанные фрукты чайной ложкой семян чиа и перемешать их с йогуртом.

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