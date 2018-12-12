"Скорая" ехала час: ребенок едва не умер на уроке физкультуры [ Редактировать ]
В Броварах, в школе №5, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом написал один из пользователей на странице сообщества "Бровари" в Facebook.
По словам автора, придя на урок физкультуры, девочке со 2-го класса стало плохо и она потеряла сознание. Учитель физкультуры отнес ее в медпункт.
Пока медсестра пыталась привести девочку в себя и оказать помощь, учителя вызвали "скорую".
В это время, у девочки пропал пульс и она перестала дышать.
Медсестра начала делать массаж сердца и искусственное дыхание, что спасло жизнь ребенку.
В то же время, "скорая" прибыла на место инцидента только через час после вызова, обосновав это тем, что "не верно записали адрес школы, искали, где школа".
Автор поста также отметил, что обеспечения школ лекарствами первой необходимости в экстренных случаях нет, сделать инъекцию, которая спасет жизнь ребенку - нечем.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе.
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