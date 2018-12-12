Євросоюз хоче фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони України, зокрема порт Маріуполь. Наразі ж вивчає можливості та механізми надання такої допомоги. Про це під час засідання Європарламенту повідомила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Раніше вона вже заявляла, що допомога українським регіонам, які постраждали внаслідок російської агресії в Керченській протоці, є дієвішою, аніж запровадження додаткових обмежень щодо Росії. Хоча можливість нових санкцій проти Кремля теж розглядають.