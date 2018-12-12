Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Російські найманці здійснили 11 обстрілів. З мінометів били по Опитному поблизу Донецька. З гранатометів вели вогонь на Горлівському та Приазовському напрямках. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано одну ворожу атаку. За даними розвідки, минулої доби одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Далі - матеріал з передової.

Попаснянський напрямок - це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, рідка багнюка і туман. І тому добратися до деяких позицій можна лише пішки, бо колесна техніка просто не проходить.

Вже на підході до позицій, нас зустрічають звуки чергового обстрілу.

На опорному пункті показують свіжі вирви та залишки комбінованих боєприпасів, якими закидають ці позиції.

"Ну ось це получається братський народ присилає подарунки. Це двигатель от РПГ, на него ставиться мина 82 мм. Копейка, чтобы дальше летела и вот такое к нам прилетает. В них як роттация, так вони починають стрелять. Нове люди хотят повоевать. Но они бачать, що не пройти и затихають", - розповідає Роман, військовослужбовець ЗСУ.

Схоже, що чергова така ротація відбулася нещодавно. Адже в останні дні супротивник, що називається, б'є по українських позиціях з усіх стволів. Та різноманітних заборонених калібрів.

"Знов активизировались, був обстрілян наш пост. Дали вогонь у відповідь - затихли. Вчера було чутно технику, стреляла ЗУшка - це зенитная установка. Но мы ее немного придушили", - говорить Віктор, військовослужбовець ЗСУ.

"Сусідні пості були обстріляні забороненими 82 и 120 минами. Ну кладуть так, що зранку починають і пошли. І потім ця хвиля до нас доходить на сусідів справа, активизировались", - говорить Роман, військовослужбовець ЗСУ.

Іноді під прикриттям туману намагаються підійти ближче ворожі диверсійні групи.

"Один раз підішли на метрів 200-300. Просто зараз зеленки не видно. І откріли вогонь. Але все закфнчилось добре, дали видповід своєчасну. Они даже хотіли определить свій ракетами. Але із-за нашего вогня не получилось, ракетниці ударались об деревья - так они і драпанули", - каже Віктор, військовослужбовець ЗСУ.

Ще дуже дошкуляють холод та сирість. Тут допомагає теплий одяг та спеціальне взуття. А ще рятує старий, перевірений український засіб.

"За таких умов найкраще борщ. Теплий - стає одразу тепліше як його з'їдаєш".

А ось і черговий казан - старанно готується військовим кухарем. Зі свинячими реберцями та м'ясом курки - саме те, що треба.