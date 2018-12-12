Конгрес США ухвалив три важливі рішення для України [ Редактировать ]
Одразу три важливі для України рішення ухвалила Палата Представників Конгресу США. Одним із них - визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічний документ 3 жовтня ухвалив Сенат США. Відтак, на сьогодні обидві палати Конгресу назвали голод 30 років - злочином радянського режиму проти українців.
У другій резолюції - конгресмени засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", закликали уряди європейських країн відмовитися від нього, а Дональда Трампа - запровадити додаткові санкції проти РФ.
Третьою ухвалою нижня палата американського Конгресу засудила військову агресію Росії у Керченській протоці та закликала Кремль негайно повернути українські судна та їхні екіпажі.
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