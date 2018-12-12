У Бразилії унаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей [ Редактировать ]
П'ятеро загиблих унаслідок стрілянини у Бразилії. Четверо людей зазнали поранень.
Невідомий увірвався до кафедрального собору в місті Кампінас просто під час служби. І почав цілити по парафіянах. Потім - застрелився сам.
Особу і мотиви нападника з'ясовує поліція.
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