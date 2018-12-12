П'ятеро загиблих унаслідок стрілянини у Бразилії. Четверо людей зазнали поранень.

Невідомий увірвався до кафедрального собору в місті Кампінас просто під час служби. І почав цілити по парафіянах. Потім - застрелився сам.

Особу і мотиви нападника з'ясовує поліція.