За останні 10 років додалося півтори тисячі нових озер

Біля підніжжя Евересту утворилися льодовикові озера, які можуть спричинити катастрофу в Непалі, - застерігають місцеві вчені. Такі водойми виникають через танення криги в горах.

За останні 10 років додалося півтори тисячі нових озер. Якщо природні ґрунтові бар'єри не витримають, потоки талої води знесуть тисячі поселень.

Уряд країни намагається прокладати канали, щоб відводити воду з водойм, і насипати землю на їхніх берегах.