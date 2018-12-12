Льодовикові озера можуть спричинити катастрофу в Непалі [ Редактировать ]
Біля підніжжя Евересту утворилися льодовикові озера, які можуть спричинити катастрофу в Непалі, - застерігають місцеві вчені. Такі водойми виникають через танення криги в горах.
За останні 10 років додалося півтори тисячі нових озер. Якщо природні ґрунтові бар'єри не витримають, потоки талої води знесуть тисячі поселень.
Уряд країни намагається прокладати канали, щоб відводити воду з водойм, і насипати землю на їхніх берегах.
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