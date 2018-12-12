В Киеве Volkswagen Transporter сгорел дотла (фото) [ Редактировать ]
12 декабря в Киеве горел Volkswagen Transporter. Автомобиль сгорел полностью, однако пострадавших нет.
На месте работали пожарные. Детали происшествия выясняются. По предварительным данным. автомобиль загорелся на проезжей части.
Утренний пожар на бульваре Гашека заснял Constantin Polischuk.
Ранее сообщалось о пожаре в Днепре в частной клинике.
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